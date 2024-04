Darling Arrieta responde desconsolada a las últimas declaraciones de Rodolfo Sancho: "Tendrá que ajustar cuentas con Dios"

"Yo le pido a los padres de Daniel que tengan respeto , que hablen de mi hermano con respeto porque tiene una familia. ¿Qué me pueden decir ellos a mí? ¿Qué palabras se le dice a unos padres que ha perdido así a un hijo? Ellos no saben lo que es perder a un hijo , mi hermano no está con vida, y ya no solo eso, también la forma en la que esta persona lo mató y acabó con su cuerpo".

"Ese chico quería matarlo, quería que mi hermano desapareciera, si tú no quieres matar a alguien intentas socorrerle cuando hay un accidente, pides ayuda o pides una ambulancia, pero no lo descuartizas, no me creo sus palabras, la única verdad que hay es que mi hermano ya no está vivo".