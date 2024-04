Ahora bien, ‘Fiesta’ ha descubierto que este no habría sido el motivo real de la ruptura entre los artistas, si no que existió otra mujer por la que David habría dejado a Chenoa y Aurelio Manzano lo explica todo detalladamente.

‘’Voy a contar quién fue la mujer que se barajó en ese momento como posible causa de la ruptura y no fue Elena Tablada’’, comienza explicando el colaborador del programa.

Aurelio explica que fue la misma Chenoa la que le habló de la misteriosa mujer: ‘’Siempre se ha dicho que había sido Elena Tablada, pero yo te puedo asegurar y lo sé porque la misma Laura me llamó en ese momento y me dijo ‘hay una mujer que está con David’ y ella misma me reveló quién era esa mujer’’.