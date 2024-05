Dos víctimas del 'TOC asesino' relatan su experiencia: "Desde pequeña, sentía que era una asesina que haría daño a mi familia"

El 'TOC asesino' se caracteriza por querer hacer daño a los seres queridos o a sí mismos

Las personas con este 'TOC asesino' sienten impulsos violentos hacia seres queridos

Rafael Santandreu nos da todos los detalles sobre este trastorno obsesivo compulsivo

Rafael Santandreu nos habla en ‘Fiesta’ de un TOC denominado como ‘el TOC asesino’ o ‘el TOC de hacer daño’ que acompaña a algunas personas y que les incita a hacer daño a sus seres queridos. Este trastorno obsesivo compulsivo consiste en tener pensamientos violentos e impulsivos hacia personas que quieres o a sí mismos.

María lo ha sufrido: “Empecé a notarme triste, sin ganas de hacer nada cuando soy una persona muy alegre, me asustaba. Me preguntaba qué me pasaba porque empezaron a venirme pensamientos de si era capaz de hacerme daño. Así todos los días, cada vez con más pensamientos en los que me imaginaba que me hacía daño”.

“Cuando más quería alejarme de esos pensamientos, mas ganas tenía”, añade María. “Estuve un mes sin hablar con nadie, buscando en internet cómo terminar con esos pensamientos. Un día, tenía un cuchillo en la mesa y no podía más, lo conté. Me ofrecieron a leer un libro de Santandreu y a partir de ahí… Me sentí súper arropada por mi familia, me ayudaron a buscar a un profesional”.

Ariadna también comparte su vivencia: “Desde pequeña, tenía imágenes muy gráficas de que hacía daño a mi familia. Pensaba que sería una asesina y me afectó en mi autoestima. Se me fue pasando y me volvió algo más mayor, me volvieron a venir esos pensamientos. Había pasado depresión, busqué información, entendí que no era una cosa mía, que tenía el control de cómo podía sentirme yo respecto a eso. Cuando dejé de darle importancia, fui bajando la frecuencia”.

La terapia para curar este TOC