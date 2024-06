El zasca de Alexia Rivas a Blanca Manchón tras no saludar a Carmen Borrego al entrar al plató de 'SV': "La llamaste dinosaurio"

Y es que la deportista no se saludaba con Miri al entrar al plató y es algo que no pasaba desapercibido para nadie. Era la propia Sandra Barneda la que le preguntaba a Miri por qué no había saludado a Blanca Manchón: "¿Qué ocurre?". La influencer aseguraba que no pasaba nada y tras un momento de confusión en donde ambas no sabían muy bien qué decir, la presentadora les pedía que se saludasen: "Quiero buen rollo".