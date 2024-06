La impresionante noria infernal decide el futuro de los finalistas: ¡solo un concursante se libra de la última nominación!

Los cuatro finalistas (Rubén Torres, Arkano, Marieta y Pedro García Aguado) se han enfrentado durante la semifinal que ha tenido lugar este domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' a la noria infernal. Una prueba de las más complicadas del reality de Telecinco que pone a los concursantes al límite extremo. Y no solo eso, el ganador se saltaría el televoto y con ello la primera expulsión de la final. Poca cosa.

Sandra Barneda les informaba antes de que la noria comenzase a girar que uno de ellos se convertiría "en el último gran líder y se convertirá automáticamente en finalista, librándose de la primera expulsión de la gran final del martes" . Ambos se mostraban muy concentrados instantes antes de que la noria iniciase. Una vez comenzaba a girar, cada vez la velocidad aumentaba y Arkano no podía más: "¡Para, para!".

Una vez en la playa, Laura Madrueño levantaba el brazo de Rubén Torres: ¡el collar de líder era para él! Y no solo eso: es el concursante que más veces ha conseguido el collar de líder en la historia de 'Supervivientes'. Rubén Torres se llevaba las manos a la cara, emocionadísimo: "Se lo quiero dedicar a mi padre, que me vigila desde el cielo. Y a toda la familia, abuelos... qué locura. Mis compañeros saben la ilusión que me hace vivir la sensación de final".