Kike Calleja, muy contundente tras las acusaciones de Ángel Cristo: ''No voy a dar de comer a esa gente''

Ángel Cristo se sentó en '¡De viernes!' y acusó directamente a Kike Calleja: ''Es un machista que denigra a las mujeres"

Tras hacerse eco, Kike Calleja ha entrado en directo en 'Fiesta' y se ha defendido de las duras palabras del hijo de Bárbara Rey

Ángel Cristo ataca duramente a Kike Calleja: "Quería dejarme a mí como un cornudo y a Ana como una puta"

Kike Calleja se convirtió en uno de los protagonistas indiscutibles de la entrevista que dio Ángel Cristo en '¡De viernes!'. No es ningún secreto que ambos mantuvieron una mala relación durante su paso por 'Supervivientes', pero la guerra por parte de Ángel hacia el periodista ha continuado fuera del concurso.

El hijo de Bárbara Rey acusó a Kike Calleja de ser la persona que ''provocó la mala relación entre Arantxa del Sol y él '' y de ser "un machista que denigra a las mujeres", entre otras duras acusaciones.

Tras hacerse eco de las palabras de Ángel Cristo, Kike Calleja ha entrado en directo en 'Fiesta' y ha respondido a las múltiples críticas que el hijo de Bárbara Rey le dedicó durante la polémica entrevista:

''No tengo por qué defenderme de nada ni de nadie, vosotros me conocéis, llevo 18 años trabajando en la televisión, me considero un buen profesional, haré mejor o peor mi trabajo, pero yo nunca miento y todo lo que dijo Ángel es mentira y para mentir hay que tener buena memoria''.

El periodista niega haber contado nada sobre Finito y Ana Herminia: ''El único que sacó la historia de su relación o amistad especial de Ana Herminia con Finito fue él. Tiene que saber a quién le ha contado ciertas cosas porque al final lo está mezclando y no sabe lo que le ha contado a cada uno porque yo no he hablado de eso''.

''Una cosa es que él me dijera cosas que yo no he contado y otra cosa es que lo que él dice que yo iba diciendo de los ocho meses, por lo visto se lo contó a Blanca y al resto de compañeros y así me lo cuenta Arantxa y cuando Arantxa llega a España dice que yo no he contado nada'', continúa.

Calleja revela además que, por orden de su abogada, ''no va a entrar en ninguna guerra'' y afirma que ''no le va a dar de comer a esa gente'' y se pronuncia, muy contundente sobre Ángel: ''Una persona que escupe tanto odio contra su familia, que no va a hacer con los demás, nos podemos esperar cualquier cosa''.