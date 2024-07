La petición de Adara Molinero a Hugo Sierra en su regreso a España: "Estoy segura de que así será"

Adara Molinero ha concedido su primera entrevista tras ser expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ y se ha sincerado con Jenni Alcoholado sobre su experiencia, Marta Peñate y, también, sobre lo que espera en su regreso a España.

La hija de Elena Rodríguez ha hablado de qué es lo que más desea hacer en su regreso a España: “Pienso en el momento y me entran ganas de llorar. Quiero abrazar a mi familia, a mi madre, a mi novio y, seguramente, mi hijo estará durmiendo”, decía.

“Llamaré al papá para que me lo enseñe, aunque sea durmiendo, que estoy segura de que así será”, declaraba, muy emocionada por las ganas que tiene de ver al pequeño que tienen en común con el ex de Ivana Icardi.

Además, la primera expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ ha declarado qué es lo que cree que le dirá su madre cuando la vea: “Me estaba imaginando una respuesta adecuada, pero no me viene”, decía entre risas.