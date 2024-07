Alessandro Lequio responde a Carlo Costanzia tras sus críticas: "Entiendo que el hijo de Mar Flores me tenga inquina"

Alessandro Lequio, tras la entrevista de Carlo Costanzia: "Sería el último que le explicara la historia de su madre"

Carlo Costanzia se sentaba de nuevo este fin de semana en el plató de '¡De viernes!'. El joven, que va a ser padre por primera vez junto a Alejandra Rubio, no dudó en salir al frente para enfrentar las múltiples críticas tras anunciar el embarazo de la hija de Terelu Campos.

Tras calificar a Alejandra como "una mujer valiente" tras haber decidido continuar con el embarazo, Carlo no se calló ante la opinión de Alessandro Lequio, quien se mostró escéptico sobre ambos unos días antes en 'Vamos a ver'. Costanzia calificó al colaborador de "cansino" y rechazó que sea válido faltar el respeto.

Este lunes, Lequio ha respondido a Carlo tras su entrevista: "Podría darle mil respuestas, pero la verdad es que me da un poco de pereza y mi trabajo es comentar. Yo entiendo que el hijo de Mar Flores me tenga inquina y hable de mí desde el rencor, pero también lo está haciendo desde el desconocimiento y yo sería el último que le explicara la historia de su madre. Sigue sin entender que nosotros no criticamos el recurso a la entrevista, simplemente pusimos sobre la mesa las evidentes contradicciones", ha comenzado Alessandro.

Alessandro Lequio opina sobre la entrevista conjunta que Carlo Costanzia y Terelu Campos han hecho en ¡De Viernes!

Alessandro Lequio también ha opinado sobre la entrevista conjunta que Carlo Costanzia y Terelu Campos han hecho en ¡De Viernes! hablando sobre el embarazo de Alejandra Rubio y cómo se encuentra la relación entre ambos.

"Si me lo permites Joaquín, me gustaría decir dos cosas, la primera, que me gustó muchísimo que Terelu dijese que Carlo le da muchísima paz, eso me pareció maravilloso", comienza el colaborador. "La segunda cosa que quería decir es que, a Carlo se le nota a leguas que se muere de amor por Alejandra" dejando entrever Alessandro Lequio que su comentario resaltaba ironía al añadir que "me dirijo hacia un público inteligente", ha sentenciado.

Además, el programa ha mostrado la primera reacción de Alejandra Rubio. La sobrina de Carmen Borrego ha sido pillada en plena calle por la prensa que no ha dudado en preguntar por su opinión respecto a la entrevista, a lo que la joven asegura haberlo visto pero "no te voy a decir nada porque ya sabes que me toca por trabajo contestar lo que tengo que contestar".

A pesar de no querer responder abiertamente, Alejandra ha dejado claro que le gustó la entrevista: "Por supuesto". En cambio, cuando la preguntan sobre las declaraciones de la expareja de Carlo, Alejandra es clara con su respuesta: "Me dan igual. Os lo he dicho siempre, son cosas que no tienen nada que ver conmigo. Yo, lo que sea mío, bienvenido sea lo que no, que cada uno se haga responsable de sus cosas, ¿vale?".

