Elena Tablada, confirmada como candidata para Miss Universo: "Quiero aprender a valorarme"

Elena Tablada es candidata a llevarse el título de Miss Universo: "Quiero quererme y aprender a valorarme"

Elena Tablada se pronuncia tras su polémico juicio con Javier Ungría: "La familia de él lo está poniendo difícil"

Llega a la redacción de 'Fiesta' una noticia bomba: una famosa que no se dedica al modelaje se lanza a la piscina y decide presentarse a Miss Universo. Su nombre nos deja a todos de piedra (y no, no hablamos de Miriam Saavedra, quien se confirmó hace unas semanas), pues es una celebrity que no ha estado vinculada a estos certámenes de belleza anteriormente. Es por eso por lo que tratamos de contrastarlo a través de varias vías, porque no dábamos crédito. Cuando nos aseguramos, estamos en disposición de desvelar que se trata de nada más y nada menos que Elena Tablada.

Durante la tarde, el programa ha ido dando diferentes pistas para que tanto los colaboradores como los espectadores fueran sacando sus propias conclusiones, aunque a nadie se le ha pasado por la cabeza el nombre con el que Emma García iba jugando (era de las pocas que, en plató, conocía la identidad de esta persona). Mujer, unos cuarenta años, madre de dos hijos que no se dedica al modelaje... Lo cierto es que esta noticia ha pillado a todos por sorpresa, pues nadie esperaba que la expareja de Javier Ungría se presentara a Miss Universo. De hecho, vamos más allá: se ha confirmado oficialmente su candidatura.

Elena Tablada, candidata a Miss Universo

Después de sorprender este año con su participación en 'Bailando con las estrellas', Elena Tablada suma una nueva experiencia en su vida personal y profesional: "Quiero quererme, quiero aprender a valorarme y, en este punto de mi vida, creo que es el momento ideal para dar este paso y demostrarme que me quiero tanto por dentro como por fuera", le confiesa a Iván Reboso, que es quien trae esta información en exclusiva para 'Fiesta'.

"Tenía ganas de dar un cambio en su vida", comenta Iván Reboso, "quererse a sí misma tras estos baches que ha superado en su vida. Ha llegado el momento de mostrarle al mundo quién es. Ha pasado los últimos años de su vida contando lo que le ha pasado, ha tomado el mundo por montera y ahora va a por todas". Todo ha surgido a raíz de su familia y va representando a Cuba porque ella se siente mitad española, mitad cubana. Se presentó a una prueba y fue seleccionada.

Elena Tablada se pronuncia, en exclusiva, tras confirmar que se presenta a Miss Universo

Tenemos un audio en el que la propia Elena Tablada confirma la noticia. Estas son parte de sus palabras: "No entraba dentro de mis planes, pero mi familia de Miami tiene muchas esperanzas en mí y mira, me inscribí, aunque creo que estoy fuera de los cánones de lo que son estos certámenes de belleza, pero ya han cambiado y querían a una persona que fuera cubana y por qué no".