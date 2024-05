Javier Ungría cuenta cómo ha sido el reencuentro con su hija en común con Elena Tablada

En ese mensaje también les ha confesado que le está costando contestar a todos los mensajes que ha recibido porque ya no estaba acostumbrado a estar constantemente con el teléfono móvil y porque el cariño que le ha llegado a través de las redes ha superado todas sus expectativas. "Siento la necesidad de mostrar la cara que se me está quedando al leer la infinidad de mensajes de cariño y apoyo que he recibido y sigo recibiendo... No doy crédito y no sé si lo merezco, pero gracias de corazón, no sabéis lo que llena, alegra y reconforta", ha comentado Javier Ungría junto a un selfi en el que posa con cara de sorpresa absoluta.