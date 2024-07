María José Suárez niega que tuviese una relación abierta con Álvaro Muñoz Escassi: ''Lo hizo para salvarse el culo''

Hace poco más de una semana que María José Suárez anunciaba su ruptura con el que ha sido su pareja durante años, Álvaro Muñoz Escassi y podíamos conocer que la pareja no había acabado muy bien, aunque ella no entró en más detalles y los motivos quedaron un poco en el aire.

Pero hubo un comentario que a la modelo le llamó la atención: ''Deberías contar tu verdad porque este señor te ha dejado fatal'' y ella no dudó en contestarlo : "Lo haré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje".

A raíz de lo sucedido, Kike Calleja , colaborador de 'Fiesta' cuenta que ha hablado con María José Suárez y desvela lo que la modelo le ha dicho en relación a todo lo sucedido: ''Hablé con María José esta mañana. Me dijo que lo que sentía era vergüenza ajena de todo lo que escuchó ayer''.

''Ayer por la noche antes de la entrevista también me dijo que esta entrevista, lo que iba a contar Álvaro era para justificarse y salvar su culo y que ella no tiene intención de entrar al trapo porque no tenía que desmentir ni defenderse de nada, que a lo mejor se pensaba hablar, pero que a lo mejor también se callaba por educación'', explica el periodista.