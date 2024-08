Suso Álvarez se enfrentó a Álex Girona el mismo día que conoció a Marieta: "Te he visto chulo"

Fue justo al terminar la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’ y en un debate dedicado a ella y a Álex Girona. Allí, Suso Álvarez era colaborador y no dudó en posicionarse claramente en la guerra televisiva de su actual novia y su ex.

Había tenido mucha plancha la concursante de ‘Supervivientes 2024’ y, en todo ese proceso de plantar cara a sus enemigos, no contó con ningún apoyo de su ex, al que Suso Álvarez tachó de “poco empático”. Nada más verse con él las caras, el tertuliano no dudó en criticar su paso por el programa de Sandra Barneda.