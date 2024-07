Elena Tablada se siente "en paz" con la decisión judicial: "Me duele haber tenido que llegar a esto"

Elena Tablada ha conseguido la "custodia total" de su hija y ha concedido sus primeras declaraciones a 'Fiesta'

Tras una larga batalla en los juzgados, Elena Tablada conseguía hacerse con la "custodia total" de la hija que tiene junto a Javier Ungría, la pequeña Camila. La sentencia determinaba, tal y como explicaba en exclusiva en 'Fiesta' el propio Ungría, que la ex pareja continuase con el régimen de visitas que han tenido hasta el momento: la niña pasa ocho días con la empresaria y después seis con Javier.

Kike Calleja conseguía las primeras declaraciones de Javier Ungría tras la decisión de la jueza, unas palabras en las que aseguraba sentirse con "un poco de rabia" y en las que defendía su derecho a estar con la niña: "Yo no me quedo sin ver a mi hija, ni mucho menos, ya veremos cómo termina esto".

Ahora, es Elena Tablada quien habla en exclusiva para 'Fiesta', concretamente a través de nuestro compañero Iván Reboso. La "cubañola" no piensa quedarse callada y, aunque la sentencia le ha sido favorable, no está del todo contenta, tal y como le ha contado al colaborador: "Lo que Elena quería no era una pensión, como se está diciendo, lo que ella quería es que las dos hermanas permanezcan juntas, algo que ha logrado. Pensión de alimentos, ya sea más o menos, la tiene que recibir porque es ella quien tiene la custodia de la niña".

Elena ha elegido nuestro programa para reaccionar a la decisión judicial y, muy emocionada, ha reconocido que acabar con esta batalla judicial ha supuesto todo un respiro:

"Yo estoy agradecida porque después de verme como me he visto este tiempo yo lo que pedía era lo mejor para mis dos hijas. Estoy muy contenta con cada punto que ha dictado la jueza, pero me da mucha pena que hayamos tenido que llegar hasta un juzgado para ponernos de acuerdo. Al igual que con mi hija mayor yo siempre voy a hacer todo lo posible para que mi hija esté con su padre y pase tiempo con él, para mí esta sentencia ha sido un bálsamo de paz".

Javier Ungría no se siente perdedor con la sentencia

Kike Calleja, que ha hablado con Javier Ungría, cree que la sentencia no es favorable ni para uno ni para el otro. Javier opina que su ex no está tan contenta con la sentencia como quiere hacer creer porque, según sus informaciones, la empresaria piensa recurrir la decisión judicial. Kike Calleja ha sido el encargado de trasmitir las últimas impresiones de su compañero de concurso: