Primeras palabras de Javier Ungría tras perder la batalla por la custodia de su hija: "Yo no me quedo sin ver a mi hija"

"Por cada catorce días Elena tiene a la niña ocho días y Javier seis , a eso le han llamado custodia total, pero lo que Javier quería era tenerla siete cada uno. Javier no quiere que la gente crea que por decir 'custodia total' a él se le vea como un perdedor y como alguien que no ve a su hija".

"Estoy un poquito con rabia pero bueno, con resignación y aceptando el tema, que ya veremos cómo termina. La juez ha considerado que la rutina de visitas que manteníamos era la adecuada y que no la modificáramos, pero vamos, que yo no me quedo sin ver a mi hija, ni mucho menos, si no que permanecemos igual que los últimos dos años".