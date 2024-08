Gustavo Guillermo se estrena como colaborador de 'Fiesta' comentando duramente la polémica entrevista de Terelu Campos

Aunque María Teresa Campos había hablado en varias ocasiones de su chófer, alguien que para ella era prácticamente como un hijo, no fue hasta 2023 cuando saltó a la fama tras convertirse en uno de los concursantes confirmados de 'GH VIP 8' . La noticia de su participación en el reality no gustó demasiado a las hermanas Campos, que vieron en la decisión de Gustavo una poco acertada manera de homenajear a la recientemente fallecida María Teresa Campos.

" Estoy contento y feliz por estar aquí con vosotros. Estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a esto. He de decir que esto estaba ya hablado desde hace tiempo, no tiene nada que ver con lo que ha pasado estos días", explicaba Gustavo refiriéndose a la reciente entrevista de Terelu.

"Es su hija y puede decir prácticamente lo que quiera, pero a mí no me gusta esa expresión que ha utilizado para referirse a María Teresa, diciendo que al final estaba ya casi cadavérica . Creo que a una madre hay que recordarla de otra manera, o al menos hablar de ella de otra forma. Yo a mi madre, a la que perdí hace mucho, siempre la recuerdo bien, como ella era, con su cara rellenita".

¿Cómo se han tomado los colaboradores de 'Fiesta' el nuevo fichaje del programa? Tras escuchar algunas pistas, los colaboradores hacían sus apuestas pero solo uno de ellos apostaba por el ex chófer. Belén Rodríguez, íntima amiga de Gustavo desde hace años, no solo acertaba de quien se trataba, si no que se mostraba encantada con la idea: "Gustavo se merece una segunda oportunidad, me encanta que sea nuestro nuevo compañero".