Terelu Campos estalla contra Gustavo por atacar a Carmen Borrego: "A ver si tenías cojones de decirlo cuando mi madre estaba viva"

La misa funeral de las Campos en memoria de María Teresa Campos , ha levantado muchas ampollas. Esta semana, hemos visto a Gustavo Guillermo , el que fuera chófer de la presentadora, molesto porque no había sido invitado y lanzó una pulla al decir que él iba a organizar otra misa a parte y que no se enteraría nadie. Tanto Terelu Campos , como Carmen Borrego y Alejandra Rubio , han comentado que esta misa era íntima y familiar, pero la invitada a '¡De viernes!' parece estar cansada de seguir dando explicaciones.

"A lo mejor, algún día, ya no tengo ganas de callarme, estoy hasta aquí de injusticias y de golpes de pecho, de que la única que no habla soy yo", responde en un principio la invitada. José Antonio León le dice que ha hablado con Gustavo y que se justifica alegando que sus palabras se han malinterpretado, a lo que Terelu responde.

Tras esto, Terelu recuerda que ha estado tres días ingresada en un hospital con neumonía y "por mí no ha preguntado nadie": "A quien se le ha muerto la madre es a Carmen y a mí y ahora parece que tenemos que estar llamando nosotras a los demás para ver cómo están. ¿En qué mundo vivimos? Yo me pregunto, 'escucha, ¿me estaré volviendo yo mal de la cabeza o algo normal no pasa?"