Maika Vergara manda un mensaje a su hija Mónika a través de un médium: "Cariño mío..."

El médium Daniel Usón ha visitado el plató de 'Fiesta' y le ha dado a dos colaboradoras mensajes del más allá

Usón le ha trasladado a Mónika Vergara un mensaje de su madre, la periodista Maika Vergara: "Veo a tu madre"

El emotivo mensaje que Mónika Vergara mandó el día de su debut en televisión: "Es una familia que tú has creado"

Daniel Usón, espiritista y médium, ha visitado el plató de 'Fiesta'. Durante las primeras horas del programa, el sensitivo ha estado sentado entre el público sin saber estos que entre ellos se encontraba nuestro invitado. Cuando Frank se ha acercado a la grada ha desvelado que Daniel era la persona que desde el inicio del programa estaba sintiendo a los espíritus que les rodeaban.

Daniel Usón le ha dado a dos mujeres del público, no sin antes tener su consentimiento, mensajes del más allá que les han impresionado profundamente: "Estoy temblando, me cuadra todo lo que me está diciendo", expresaba una de ellas.

Daniel Usón habla sobre las presencias de los colaboradores

Pero el momento más intenso llegaba sin duda cuando Daniel se acercaba hasta el sofá de los colaboradores para contarles que tenía mensajes para varios de ellos. La primera en recibir un mensaje del más allá era Paloma Barrientos. La colaboradora escuchaba con atención el mensaje que el sensitivo tenía para ella:

"Paloma tiene dos personas y los dos mensajes son positivos. Primero he visto a tu madre y luego he visto a tu abuela. Las dos vienen en conjunto a darte un mensaje de 'Paloma, estamos todas contigo aunque no necesites más protección, por más protección que te pongas no te hace falta (...) Me habla mucho tu abuela del tema de la cocina, me dice que has dejado de cocinar que era algo que a las dos os conectaba y la está abandonando".

Mónika Vergara recibe en directo un mensaje de su madre fallecida

Pero Paloma no era la única que recibía en directo un mensaje de un ser querido. Mónika Vergara, muy nerviosa, escuchaba un mensaje de su fallecida madre, la periodista Maika Vergara. Así lo transmitía Daniel Usón:

"Tu madre me está diciendo que la autoexigencia que estás teniendo, al igual que la tuvo ella, no te la inculques más. Tu madre dice que te estás como auto perfeccionando en todo lo que estás trabajando y es como 'cariño, eso no quiero que te lo inculques porque a mí no me rentó, y si a mí no me rentó no pretendas, cariño mío, hacerlo tú igual".