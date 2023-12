El emotivo mensaje que Mónika Vergara mandó el día de su debut en televisión: "Es una familia que tú has creado"

Aunque llevaba mucho tiempo trabajando detrás de las cámaras en el programa ‘Día a Día’, no fue hasta 2004 cuando María Teresa Campos le dio la oportunidad a Mónika Vergara de aparecer por primera vez en pantalla.

Sin embargo, por cosas de la vida, no fue hasta que no falleció la colaboradora de ‘Salsa Rosa’ cuando Mónika Vergara no tuvo su primera oportunidad en televisión. Fue tan solo tres meses del fallecimiento de esta y por una razón de lo más especial.