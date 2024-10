Amor Romeira contradice la información de Alexia Rivas y Kike Calleja sobre Isabel Pantoja

En 'Fiesta', Alexia Rivas aseguró que una persona muy cercana al entorno de Isabel Pantoja le había dicho que la tonadillera le había pedido a sus más íntimos que no hablasen con periodistas ni con nadie que pudiera hacerle llegar información a la prensa y que deseaba que las próximas personas que trabajasen con ella no tuvieran ni siquiera pareja para que "no se vayan de la lengua": "Le ha llegado a decir a Celeste, que es su íntima amiga y presidenta de su club de fans, que si es necesario que apague el teléfono".