Luis Rollán, muy enfadado, estalla contra Las Mellis: "Si creéis que he sido partícipe del maltrato a Isa Pi, denunciadme"

"Estoy intentando contar hasta diez para no decir cosas de las que luego posiblemente me arrepienta. Yo solo quiero recordarle a la gente varias cosas: Yo no le he faltado el respeto absolutamente a nadie y que nunca me he lucrado en prensa o en la tele hablando de Isa, de su madre, de su hermano o de su tío. Yo no he estado presente en estas situaciones de las que hablan, yo tengo mi vida, tengo mi casa, tengo mi trabajo, yo no he vivido en Cantora. Yo creo que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid aprovechamos y damos nombres de gente conocida, porque ahí sí que ha habido mucha gente famosa que ha vivido temporadas en esa casa. Si vosotras decís que eso es lo que ha pasado en Cantora (los malos tratos a Isa Pantoja) poned una denuncia y llevadme de testigo, ya que decís que yo he estado delante, pero no en la tele, hacedlo en los juzgados".