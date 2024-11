'Saborea Lanzarote', el festival enogastronómico más importante de Europa, desde dentro

Una década después de su primera edición, el Festival 'Saborea Lanzarote' se convierte en el festival enogastronómico más importante de Europa no solo para los locales, si no también para turistas y para aquellos que buscan nuevas experiencias, texturas y sabores para su paladar.

La cultura gastronómica de Lanzarote se ha asomado a toda España con su particular cocina del ingenio. En palabras de Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote, este tipo de cocina transformó no solo el paisaje de la isla, si no también la capacidad de modificar los productos y de crear cocina.