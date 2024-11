Saborea Lanzarote, el festival que va mucho más allá del mojo: "Todo en la isla es único"

El Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote da protagonismo a la particular cocina que se da en la isla y a esos alimentos que sugen en su tierra volcánica o de sus costas bañadas por el atlántico. "Nuestros productos son únicos y nuestros chefs consiguen trasladarlos al plato para expresar emociones. Eso es lo importante, que la gente disfrute y se emocione con lo que ve y lo que come", subraya Ángel Vázquez, consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) y coorganizadores del Festival, que ha logrado dotar a cada Centro Turístico de una gastronomía particular y diferenciada entre ellos.