Nieves Herrero, en shock cuando el hombre que le robó el coche hace quince años le pide perdón

Nieves Herrero relata el día en el que cinco encapuchados le robaron el coche

Uno de los ladrones se muestra arrepentido y quiere pedir perdón a la periodista

'Fiesta' ha vivido un momento insólito durante el directo del programa de este domingo. Nieves Herrero ha contado una anécdota durante una de las secciones en la que ha relatado cómo fue la noche en la que cinco encapuchados le robaron el coche. Lo que no sabía la periodista y colaboradora es que el paparazzi Sergio Garrido iba a intervenir para decirle que conoce a uno de esos cinco ladrones y que quería pedirle perdón por lo que hizo.

Ante esta inesperada y sorprendente revelación, tanto los colaboradores como el público se han quedado en shock. De hecho, la propia Emma García se ha visto en la necesidad de reconducir la conversación porque nadie estaba dando crédito lo que estaba sucediendo en pleno directo: ¿Estaba el reportero gráfico bromeando? ¿De qué conoce a uno de las cinco personas que atacaron a Nieves Herrero? Era el momento de aclarar la situación.

El relato de Nieves Herrero sobre el día en el que le robaron el coche

Cuenta Nieves Herrero que una noche, volviendo de trabajar, cinco encapuchados la asaltaron para robarle el coche: "Guardé la calme, les dije que qué querían y que no me hicieran daño. Lo que hice fue no enfrentarme", nos cuenta. Al parecer, estos ladrones querían el vehículo de la periodista para robar en un banco y huir con él. Tras esto, dejaron el auto abandonado en un polígono industrial y fue localizado gracias al GPS que llevaba incorporado. Estos encapuchados fueron descubiertos y hubo un juicio contra ellos.

"Me quedé traumatizada de por vida y, de hecho, he pensado muchas veces que debería acudir a un psicólogo porque, cuando veo una calle vacía, no me puedo mover", añade la colaboradora. Cuenta que estaba entrando en el coche y que alguien le tocó la espalda, ella se giró y fue cuando comenzó la pesadilla: "Iba hablando por teléfono y grité '¡no me hagáis daño!' y esa persona con la que hablaba llamó a mi casa para preguntar si me había pasado algo".

Uno de los ladrones del coche de Nieves Herrero le pide perdón públicamente