Bárbara Rey, sobre su hijo: "Se ha portado muy mal con su hermana"

Bárbara Rey en esta segunda entrevista con Santi Acosta para el especial de ‘¡De Viernes!’ ha hablado del dolor que ha sentido con todo lo que ha pasado con su hijo Ángel Cristo Jr. y las cosas que ha dicho de ella, pero también que esto no solo le ha hecho daño a ella, nos ha contado cómo ha afectado a su hija Sofía Cristo todo lo ocurrido y ha hablado de su relación con ella.

La vedette solo tiene buenas palabras para su hija: "Es una mujer valiente, luchadora, que no me ha pedido un duro". La que cree que Ángel Cristo Jr. ha dicho cosas muy fuertes de su hermana: "No se las permito ni a él ni a nadie, por muy hijo mío que sea". La que relataba algunas de ellas: "Siempre le ha dicho fea, gorda y muchas cosas más. A mi Sofi que no me la toque ya más para nada. Mi hija se ha creido siempre el patito feo de la familia, cuando es un joya de ser humano".

"Con 16 años mi hija ya estaba fuera de casa porque no podía sorportar estar con su hermano ni vivir con su hermano, por muchas cosas. Su trato con ella nunca ha sido bueno y yo he desatendido mucho a mi hija por ella, he tenido una inclinación muy grande por Ángel porque siempre se hacía la víctima y mi hija, por no disgustarme, se ha tragado muchas cosas de las cuales me he enterado de mayor, cuando ya no tenían solución. Se ha portado muy mal con su hermana", explicaba Bárbara Rey.

Las palabras directas de Bárbara Rey a Ángel Cristo sobre Sofía

La que dejaba claro que "ahora le toca proteger a su hija" que "tiene un corazón que no cabe en el universo", por la que Bárbara Rey decía unas palabras a Ángel Cristo mirando a cámara: "No te olvides que tienes una hermana a la que has tratado muy mal. Ha tenido tu maldad y mi desprotección. Daría su sangre por mí y la hubiera dado por tí si yo se lo hubiera pedido, como le he pedido montones de veces que te hable cuando no quería saber de ti por motivos sobrados. No me gusta que esto lo escuche, pero creo que te quería todavía más que a ella, no sé si era porque eras el primero, si porque era la ilusión de mi vida ser mi hijo... porque siempre eras el que me necesitabas más y me volcaba en ti porque ella era más independiente. Si algún día no estás tan bien con la persona con la que te encuentras no me vas a tener, se lo he prometido a tu hermana y ella se lo merece".

Como también se pronunciaba sobre la adicción que tuvo su hija: "Hasta cuando tenía sus problemas más graves, se escondía para que yo no me diera nunca cuenta de cómo se encontraba, por eso yo me enteré tan tarde".

Sofía Cristo habla de los abusos que sufrió su hija

Y hablaba sobre los abusos que Sofía reconoció que había sufrido siendo muy pequeña de alguien muy cercano: "Le había hecho una promesa a mi madre de ocuparme de una persona mientras que estuvieramos ambos vivos, de hecho estaba siempre pendiente de esa persona, cuando ha estado enfermo, e hecho por él todo lo que he podido. Cuando me enteré no le volví a ver nunca más, no podía cumplir la promesa, imposible. Sé lo que pasó, pero no hemos pofundizado en detalles".