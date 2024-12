Recurrir a esta frase tan mítica no es algo casual. El que la pronuncia es Óscar Lasarte, actor que da vida a Gila en el recién estrenado biopic sobre el humorista (que aún está en las salas). Él forma parte del plantel de iconos culturales que aparecen a lo largo de los cuatro minutos de metraje, entre los que destacan personajes como Quevedo, Valle Inclán, Gloria Fuertes, José Luis López Vázquez, Eugenio o Fofó .

Tras el desafío que fue hace un año resaltar lo humano en plena era de la inteligencia artificial, esta Navidades han apostado por echar la vista aquellos que construyeron nuestra identidad. Porque, ¿cómo verían el mundo de hoy en día una pequeña representación de esos personajes ilustres a los que tanto tenemos que agradecer? En esta ocasión, recurrir "a personas que ya no están con nosotros" ha sido un todo un reto, explica Mónica Moro, directora creativa de This is Libre, quien desde hace trece años lidera la producción de los anuncios navideños de la marca.