La detención "de película" de Marius, hijo de Mette-Marit: "Ella está viviendo un calvario que está afectando a su matrimonio"

La policía noruega cree que Marius, de 27 años de edad, habría intentado antes de su detención borrar información de sus dispositivos móviles. Tal y como ha explicado Concha Calleja, periodista experta en casas reales, la princesa Mette-Marit habría avisado a su hijo sobre la inminente detención, algo que el pueblo noruego no habría visto con buenos ojos.

"Me dicen que están viviendo un calvario y que les está afectando mucho, a Mette-Marit en lo que se refiere a su salud, pero también al matrimonio como pareja. Hace una semana Haakon se llevó a Marius a Londres a una clínica de desintoxicación y al día siguiente voló hasta allí Mette-Marit pese a estar fatal de su enfermedad (fibrosis pulmonar). Cuando volvieron de Londres fue cuando sucedieron los hechos. Fue de película. El lunes, sobre las once de la noche, se presenta una patrulla policial con una operación totalmente planificada, entran en la casa de Marius, no le encuentran y se ponen a registrar todos los alrededores de la finca de palacio. Finalmente lo encuentran en un coche, lo detienen, vuelven a la casa y lo llevan a comisaría".