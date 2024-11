La prensa noruega asegura que la policía tiene vídeos de la presunta violación de Marius, hijo de Mette-Marit

Los brutales escándalos de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, no paran de salpicar a la familia real de Noruega. El joven, hijastro del príncipe Haakon, heredero al trono noruego, fue detenido en agosto tras ser acusado de violencia física y psicológica hacia su pareja. Se determinó -y el propio Marius lo confirmó- que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Después, otras dos exnovias le acusaron de lo mismo y solicitaron una orden de alejamiento. Y esta semana, otra denuncia ha recaído sobre Marius: una mujer ha asegurado haber sido violada por él . Una acusación por la que fue detenido este pasado lunes. La policía ha pedido prisión preventiva.

El abogado del hijo de la princesa, Øyvind Bratlien, ha afirmado al primer medio que los vídeos no muestran "nada punible". "Los vídeos muestran, vistos en contexto, que no ha ocurrido nada delictivo. Otras pruebas del caso también lo demuestran. Por lo tanto, no se deberían haber presentado cargos. El tribunal conocerá hoy nuestra opinión al respecto", ha apuntado el letrado.