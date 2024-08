El detalle que no ha pasado desapercibido para Fina en su cita con Cándido: "Yo no lo llevaría"

Fina le saca los colores a Adrián Pedraja, de 'First Dates Hotel': "Este chico me encanta"

Fina, de 88 años, aterriza en 'First Dates Hotel' con la misma ilusión de un niño de enamorarse. Es "muy coqueta" y le gusta ir "bien arreglada, vestida". Además, pintarse para ella no es opcional. Al entrar por la puerta del hotel, Lidia Torrent se quedaba impresionada. "A mí la gente me tiene hasta la cabeza diciéndome guapa, guapa, guapa... es que estoy aburridísima", asegura la soltera de lujo. "Estoy hasta la corona de ello", añade.

Además, nos dejaba un momentazo cuando Kiko, recepcionista del hotel, se disponía a acompañarle a su habitación: "Digo: a ver si se para el ascensor y no sale". Fina no desperdicia ningún segundo dentro de 'First Dates Hotel'. Por otro lado está Cándido, de 90 años, que no tardaba en contar que es el fundador de la cooperativa más importante de champiñones de España y de Europa: "Me siento orgulloso".

"Me gustaría encontrar a una mujer que tenga sus ideas claras y los pies en el suelo. Y que sea cariñosa, sino la dejamos estar...", subraya Cándido, que se considera un soltero cariñoso. Lidia Torrent se impresionaba con cómo venía vestido Cándido, "de punta en blanco". "Si me decís que tengo que venir desnudo, vengo", asegura el soltero de oro. Un soltero que se mostraba impaciente de conocer a su "intercepta" y que, si algo sabemos que tiene, es sinceridad: "Qué tipo tienes. Por delante ya veo que estás estupenda", le decía a Lidia, bromeando.

La cita entre Cándido y Fina

Al llegar a la cita, Fina le sacaba los colores a Adrián Pedraja. "Ese chico me encanta", aseguraba la soltera. Cándido llegaba a su cita con una flor, un detalle que según él, "no podía faltar". No obstante, no faltaron las risas al verse por primera vez y sobre todo, al decirle Cándido a Fina que era de Albacete: "¡Uh! Lo que iba a decir... hay un refrán muy refrán...".

'First Dates Hotel' ha presenciado un momentazo cuando Fina se daba cuenta de que Cándido llevaba el anillo de casado estando separado: "¿Estás separado y llevas el anillo? El anillo de casado, si estás separado, yo no lo llevaría".