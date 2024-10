Cuidado con los test de intolerancias alimentarias múltiples: son un fraude

Y es que estos test se promocionan a menudo como un remedio para todos esos males. La propuesta es sencilla: en teoría, con una prueba rápida, que no lleva más de 30 minutos, se puede estudiar de forma simultánea si sufrimos intolerancias a un gran número de alimentos , que puede estar comprendido entre 60 y 300.

Existen diferentes métodos con los que se realizan estos test múltiples de intolerancias. En el más sencillo se utiliza una máquina de 'biorresonancia' donde simplemente ponemos las manos y, a partir de “nuestra energía” emite un d i agnóstico. Este método se basa en la premisa de que todos los seres vivos emitimos vibraciones o frecuencias específicas que son únicas para cada organismo. Así, se supone que la máquina evalúa la respuesta de nuestro organismo a diferentes frecuencias que están asociadas a alimentos concretos. El pequeño detalle es que este método no tiene fundamento alguno . Es decir, se trata de una superchería sin respaldo científico.

El segundo método que se suele utilizar para realizar los test múltiples de intolerancia parece más riguroso que el anterior. Consiste en realizar un análisis de sangre para determinar la presencia de inmunoglobulina G en la sangre (IgG), ya que se basa en la premisa de que un nivel elevado de estos anticuerpos indica la existencia de una intolerancia a ciertos alimentos. Sin embargo, este método tampoco tiene fundamento científico . Además, puede acentuar la confusión que ya existe en buena parte de la población en torno a las alergias e intolerancias alimentarias (en una alergia alimentaria interviene el sistema inmunitario, mientras que en una intolerancia esto no ocurre).

Generalmente la tarea no es sencilla porque la lista suele ser larga . Imaginemos que tenemos que evitar, por ejemplo, la pasta, el huevo, la cebolla, el ajo, el pimiento, el orégano, el brócoli y la manzana. Cocinar se convertirá en una labor titánica. Y no digamos ya si pretendemos comer en un restaurante, que será casi una misión imposible.

La buena noticia es que, como ya hemos mencionado, estos métodos no tienen respaldo científico. Es decir, no funcionan, así que ese diagnóstico es erróneo e inútil. A día de hoy no existe ningún método que sea capaz de diagnosticar de simultáneamente intolerancias a múltiples alimentos. Además, en el caso hipotético de que sí se pudiera hacer, sería un error concluir taxativamente que esos males que sufrimos se deben a una intolerancia alimentaria.