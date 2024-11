Ayudar, pero bien: qué alimentos no debes donar para los afectados de Valencia

La DANA que afectó durante toda la semana pasada a zonas varias zonas del país, en especial a la provincia de Valencia, ha despertado la solidaridad de todo el país con ayudas, colaboraciones y donaciones de toda la población. Más allá de guantes, mascarillas, botas de agua o palas para la limpieza de la zona, también es necesaria la comida, aunque ayuntamientos como el de Chiva han subrayado que ahora mismo no necesitan ni más comida ni agua. No obstante, es importante saber qué sí y qué no donar si acudes a un punto de recogida.