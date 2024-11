Cómo diferenciar un jamón de bellota del serrano, según un experto

Comer un buen jamón siempre es un placer. Y ya no solo para nuestro paladar, sino que si sabemos elegir nos va a aportar grandes beneficios para nuestro organismo, ofreciéndonos desde minerales, como el calcio o el fósforo, hasta vitaminas de los grupos B y E. Además, el jamón de bellota tiene un alto contenido en triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina, siendo capaz de reducir los niveles de ansiedad o de estrés. Pero más allá de los beneficios, hay quien no sabe diferenciar muy bien si un jamón es serrano o de bellota si no se lo indica en la etiqueta. ¿En qué hay que fijarse para que no te den gato por liebre?