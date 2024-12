No descubro la pólvora si aseguro que el ser humano es un animal de costumbres. Una de ellas, más o menos extendida, es la de ir siempre a los mismos bares. En ocasiones por cercanía, otras veces por el trato, y cada vez más, por cómo tiran la caña de cerveza . Un acto que podría parecer irrelevante y un mero trámite, pero que esconde un conocimiento que mejora la conservación y el gusto de la cerveza. Para reconocer que una caña está bien tirada hay cuatro detalles clave en los que todo consumidor se puede fijar.

Además de saber reconocer cuando una caña está bien tirada, también es útil ver cuando no es así. En ese sentido hay un secreto infalible a la hora de descubrir si la caña no está correctamente. Si teniendo la copa llena, soplamos ligeramente y la espuma se hunde, esa cerveza estará mal tirada y en poco tiempo se oxidará perdiendo parte de sus propiedades. Otra forma de descubrirlo es, cuando ya se ha bebido una parte, agitar el vaso en círculos para generar espuma. Si ésta crece, estará bien tirada, si el grosor cuando se estabiliza es similar, no estaba bien ejecutada puesto que ya ha perdido parte de su gas.