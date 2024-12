Mario Casas creció entre las localidades barcelonesas de Martorell y Esparraguera, pero nació en A Coruña y regresa todos los años a Galicia , donde vive gran parte de su familia. El actor se sometió a un comprometido test culinario con el que reveló que tiene muy claro qué es lo mejor de la gastronomía gallega . No se lo pensó mucho al tener que elegir entre distintos platos en un reto que le plantearon desde Elle y que bautizaron como duelo gourmet en versión gallega. El citado medio adelantó: “La gastronomía gallega es de las más ricas y variadas, pero cuando Mario Casas va a Galicia se dedica a comer en exclusiva tres de sus icónicos platos”.

Sus declaraciones y sus elecciones generaron debate en Instagram, donde algunos usuarios cuestionaron sus preferencias. “Dios mío, preferir el raxo al pulpo á feira y las zamburiñas es una locura”, comentó una persona. “Raxo o pulpo y dice raxo”, señaló otra. “¡Madre mía! ¿En Galicia es lo único que comes? ¡Pues anda que no hay cosas ricas para comer aquí! ¡Y más si tienes dinero!”, expresó una tercera. Por otra parte, hubo quien le dijo que tenía buen gusto, quien alabó su amor por la tortilla de Betanzos y quien destacó que es complicado decantarse por una única opción: “Yo no sabría qué elegir. Sería el test más difícil de mi vida”.