Cómo elegir bien el cuchillo para abrir ostras: tipos y trucos

Como buen amante de las ostras, seguramente ya tienes fichados los lugares más top para tomar las mejores. Pero ahora quieres dar el siguiente paso y servirlas tú mismo en tu propia casa. Y es que, las ames o las odies, una mesa con una bandeja de ostras es una mesa de nivel. Una vez que has comprado el mejor género, llega el momento de la verdad, que no es otro que abrirlas. Aquí no hay vuelta de hoja: necesitas elegir un buen cuchillo para abrir ostras. Te ayudamos en esta tarea contándote qué tipos hay y qué trucos necesitas para abrirlas sin complicaciones.