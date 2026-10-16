Iván Fuente 16 OCT 2026 - 08:00h.

Celebramos el Día Mundial del Pan con dos propuestas que exploran los límites sabrosos entre lo sólido y lo líquido

Por qué el buen pan es esencial en una buena mesa

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Desde el año 2006, cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial del Pan. Una celebración que pone de manifiesto la importancia de este alimento en la dieta del ser humano y que hoy nos sirve como marco de fondo para exploran los límites sabrosos entre lo sólido y lo líquido: ¿Pan de kombucha y cerveza hecha con pan?

La kombucha, una bebida fermentada, ha encontrado su nexo con el pan gracias al obrador artesanal Leon The Baker. Una panadería que ha sabido dar una aplicación de esta bebida para sus panes, elaborando una creación sorprendente: el pan de kombucha.

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Pan de trigo sarraceno y kombucha

Desde el obrador aseguran que el interés de unir la kombucha y el pan reside en “los matices que aporta a la masa, especialmente en el sabor y en el aroma”. Una combinación que han probado, y comercializan, con su pan de trigo sarraceno elaborado con ingredientes ecológicos.

El toque diferente lo aporta la kombucha, que sustituye a la levadura. Este proceso ayuda a “darle una acidez suave, una miga más aromática y una corteza con mucha personalidad”. Esta maduración lenta hace, además, que el pan sea más fácil de digerir ya que ayuda a descomponer los almidones de la harina. Otro aspecto que destacan del pan de kombucha es que se conserva mejor ya que la acidez propia de esta bebida ayuda a que se mantenga fresco por más tiempo.

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Cerveza de pan

Dice el refrán que con pan y vino se anda el camino, pero lo cierto es que la cerveza también es una gran compañera de viaje. Eso han debido pensar en Turris, un obrador barcelonés que para celebrar el Día Mundial del Pan ha decidido lanzar una cerveza elaborada con pan de la mano de la cervecera Bailandera. Pocas cosas mejores para brindar en este Día, desde luego.

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La cerveza en cuestión está elaborada a partir de hogaza de espelta y centeno. Un pan que se incorpora al proceso cervecero para crear una bebida única de la que solamente saldrán a la venta unas pocas unidades hasta el próximo 22 de octubre. Una propuesta curiosa para los amantes de esta bebida y, por qué no, para los 'panazas'.