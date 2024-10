El sándwich mixto más caro del mundo es español

“En vez de comerte la latita de caviar, te comes la latita en un bikini”, comentó Rafa Zafra en una charla con La Vanguardia, en la cual explicó cómo se le ocurrió esta singular receta: “Tenía un plato muy representativo, que era la tostadita de mantequilla y caviar, y decía que era el desayuno que me daba mi madre en mi infancia”. Un amigo y cliente que acudía a comer a diario a uno de sus establecimientos le dijo en una ocasión que se había quedado con algo de hambre: “Pues ahora me comería una merienda. ¿Qué se te ocurre hacer? ¿Un bikini o algo?”. El cocinero le respondió: “Tengo pan, tengo salmón y tengo mucho caviar. ¿Por qué no metemos una latita de caviar en el pan y nos hacemos un bikini?”.