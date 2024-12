La reapertura de locales tan icónicos como Casa Leopoldo es un motivo de celebración. Aquí, en este café tertulia abierto en 1929 , se hizo un lugar de honor Manuel Vázquez Montalbán, que ahora cuenta con una sala que lleva su nombre. Pero el creador del famoso detective Pepe Carvalho no fue el único intelectual que encontró en Casa Leopoldo el sitio perfecto para comer unas albóndigas o una lubina en el Raval barcelonés. Allí se reunía con Eduardo Mendoza, Terenci Moix o Maruja Torres en la década de los 50 para hablar de literatura. Y más tarde serían figuras como Picasso y Dalí los que frecuentarían este famoso café, como hicieran en Madrid con el Café Gijón. Tras varias idas y venidas, Casa Leopoldo ha vuelto a abrir sus puertas , dispuesto a no perder la esencia que le convirtió en parte de la historia cultural de este país.

Después llegaría la élite literaria de la mano de Vázquez Montalbán, que convertirían esta casa de comidas en el café tertulia más relevante de la ciudad condal. A él hace referencia Carlos Zafón en algunas de sus novelas, y por sus mesas han desfilado, no solo escritores o pintores, sino también músicos (Joan Manuel Serrat es otro habitual), políticos y amantes del toreo. Algo de ese imán con el artisteo no se ha perdido y, según cuentan, la actriz Juliette Binoche no perdona una visita a Casa Leopoldo cuando va a Barcelona.