Lera, el chef referente en España en carne de caza: "Es más sutil de lo que la gente se cree"

En un pequeño pueblo de Castilla y León, Castroverde de Campos, Luis Alberto Lera ha hecho de la carne de caza un arte culinario . Su restaurante, Lera , cuenta con dos soletes de la Guía Repsol, una estrella Michelin y una estrella verde Michelin, y es un homenaje a la tradición, la innovación y la riqueza del entorno rural. Hemos hablado con el chef sobre su pasión por la caza, algunos de sus secretos culinarios y el futuro de esta cocina tan particular.

Lera no tardó en descubrir que quería llevar esta tradición más allá. "¿Por qué no hacer caza todo el año?", se preguntó ante la convención de que este tipo de comida pertenece tradicionalmente a la temporada de caza que va de septiembre a febrero. De esta forma, con técnicas como la congelación para mantener la calidad, lo consiguió. En su restaurante, la caza no es una excepción estacional, sino el pilar central de una propuesta culinaria única.