Hasta para el más escéptico resulta emocionante que un tarotista profesional te lea las cartas. Ese toque de misterio, adivinación y magia puede ser fascinante, aunque no todo el mundo se adentraría en el salón de una pitonisas para conocer su futuro. En cambio, vivir esa experiencia en compañía mientras disfrutas de una cena o un delicioso cóctel, ha despertado un furor que solo los más visionarios han podido prever. Madrid cuenta ya con varios cafés y coctelerías donde te leen el futuro en las cartas del tarot y su éxito es tan rotundo, que puede que la fiebre por la adivinación no haya hecho más que empezar.

Si atraviesas la puerta de la Santoría, en el Barrio de las Letras, comprenderás al segundo por qué allí no sirven cócteles, sino pociones. El misterio lo envuelve todo y, por supuesto, hay una tarotista. Julia Moncayo es la quiromante que recorre las mesas para descubrir quiénes están dispuestos a conocer su futuro en las cartas. Aceptes o no, el conjuro ya está hecho, y de ahí no se sale como se entra. Y no, no es solo por la bebida, que por cierto puedes acompañar de algún aperitivo como nachos o hummus.