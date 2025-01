“Yo no voy por sus helados, sino por el bocadillo de queso , no de obrero que se está perdiendo, sino una flauta. También por el té Earl Grey , que es de muy buena calidad, y lo sirven con la temperatura perfecta y taza adecuada”, declaró. También comentó que procura ir temprano: “Llego antes de que vayan los turistas a hacer cola y hay una cierta parroquia que nos vamos saludando amablemente”.

Pignata recordó en una entrevista con Con mucha gula que se enamoró de una heladería basada en la filosofía ‘slow food’ en Italia: “El heladero no solo te vendía helados. Se esforzaba en contarte toda la historia detrás de cada uno, de cada ingrediente y de cada proceso de creación”. El experto defiende este movimiento, que le lleva a buscar los productos de mayor calidad y más cercanos a su negocio. Por ejemplo, mencionó que para su nuevo local encontró un proveedor valenciano de cacahuetes: “ Me cuestan tres veces más que los cacahuetes chinos , pero el resultado final es diferente, superior”.

El italiano asegura que se basa en productos de temporada, especialmente frutas y verduras. Además, recalca que no usa ninguna fruta que no sea fresca, excepto las fresas. Para este producto en particular recurre a un proveedor de Barcelona que las cultiva en un invernadero. Por cierto, también resalta que la mejor forma de tomar helado es en tarrina, no en cucurucho.