Joan Roca y sus hermanos, Jordi Roca y Josep Roca, empezaron a sentir la pasión por la cocina en Can Roca, establecimiento de sus padres en Taialà, a las afueras de Girona. Los tres unieron fuerzas y su creatividad y esfuerzo llevaron a convertir El Celler de Can Roca (carrer Can Sunyer, 48, Girona) en uno de los restaurantes más famosos del mundo, con multitud de premios y reconocimientos. El célebre chef ha estado en Madrid Fusión 2025, congreso internacional de gastronomía que se celebra cada año en la capital, y ha hablado allí sobre uno de los sueños que le quedan por cumplir.