Esta heladería sevillana es toda una institución en el mundo de los helados hispalenses desde 1972. En su vitrina no faltan los sabores más tradicionales, pero entre las más de 60 opciones encontramos sabores tan originales como el de cerveza o el de rebujito, en homenaje a su Feria de Abril . La idea es refrescarse sin dejar a un lado ese espíritu festivo tan sevillano. ¿Te animarías a probarlos?

La heladería de Jordi Roca no necesita presentación, así que si no la conocías debes incluirla desde hoy mismo en tu top de helados originales y gourmet. Cuenta con locales en Barcelona, Girona, Madrid, Valencia y Houston (sí, EE.UU.) y sirven polos de formas sorprendentes, como los Rocanas (con forma de nariz), el Helado Oscuro (su homenaje a Star Wars) o el Icephone (el smartphone más apetecible). Originales son, sin lugar a dudas, pero se merece también una mención especial su helado de manzanas al horno y, cómo no, el panet: un brioche relleno de helado y toppings, frío por dentro, y tostado y sellado por fuera.