España no solo es referencia gastronómica mundial, también lo es en bebidas, especialmente si hablamos de vino. Somos el tercer productor mundial y, según datos de la Federación Española del Vino en 2022, en nuestro país se produce de media 36.4 millones de hectolitros. Aún estando en la parte alta del ranking, siempre hay más de una duda relacionada con el vino que nos ronda la cabeza y a la que muchas veces no encontramos respuesta. "¿Por qué me sientan tan mal los taninos?", nos preguntaba Loles León. Tenemos la respuesta.