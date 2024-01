Las primeras nominaciones de 'GH Dúo' llegan a la casa de Guadalix: así ha quedado la lista de nominados

La nominación de Keroseno y Finito: Ambos se lanzaban en la rampa más resbaladiza. Finito conseguía un punto y Keroseno otros dos puntos. Los hermanos daban dos puntos a Marta y Efrén porque con él no han hablado mucho y no les gusta mucho la actitud de Marta: "La veo actitud de repetidora, un poco derrotista". Y un punto a Ana María y Marc, algo que hacía romperse por completo a Keroseno, ante su gran complicada con Ana María: "Su pareja no me cuadra, le veo sobreactuado, tiene el foco delante y él se excede, llega a ser teatrero. Me pongo triste porque a ella si la veo auténtica". Y este entraba a la casa completamente roto para contar a Ana María lo que había sucedido: "Me da pena porque he conectado contigo mucho". "No pasa nada", le decía ella.