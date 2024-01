Anabel reacciona al enterarse de que su prima Isa Pantoja puede estar embarazada: "Sería una bonita noticia"

Ion Aramendi, tras hablar sobre esto con Asraf en directo, no dudaba en preguntar a Anabel Pantoja sobre esto: "No tengo ni idea. Es un tema que lo convertimos aquí en divertido, pero comertar que si tiene una falta o no, no sé si a Isa le puede hacer gracia... Sería una bonita noticia si siguiera adelante, imáginate si al final no".