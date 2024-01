"Me creía que me iban a castigar por decir el otro día que me iba a ir. Pero estoy muy bien y me quiero quedar. Estoy temblando porque lo vivo intensamente. Y nada, mamá y papá, que os quiero", reaccionaba feliz la concursante. De hecho, más tarde en la gala acabaría hablando con su padre en lo que ha sido un emotivo momento.