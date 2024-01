Ion Aramendi interviene en plena discusión en la casa: "No me apetece que cada vez que conecto con vosotros estéis de mal rollo"

Ion Aramendi da un consejo a los concursantes de 'GH DÚO' tras sus continuas discusiones

El presentador tiene que intervenir ante una nueva discusión subida de tono

Finito y Keroseno, al descubierto: así es la vida de los concursantes de 'GH Dúo' en Ronda

La casa de 'GH DÚO' volvía a estallar en el directo de una nueva gala con Ion Aramendi. Los concursantes están totalmente divididos y prueba de ello son los vídeos que han visto en los que se ponían verdes entre los dos bandos. Ello provocaba una discusión en directo en la que el presentador ha tenido que intervenir para calmar los ánimos y pedir que se cuide el lenguaje.

Keroseno y Finito son acusados por algunos de sus compañeros de sentirse mejores que el resto y de ir mirando por encima del hombro. "No hay nada especial en vosotros más allá de que intentáis todo el rato crear mal rollo y agredir con vuestras palabras", decía Marc Florensa en el salón de la casa.

Keroseno estallaba ante su comentario: "Que yo sepa a mí ni el Súper ni 'Gran Hermano' me ha venido a advertir de ninguna agresión en esta casa. Si no, me hubiesen dado un toque". Ion Aramendi confirmaba entonces su apreciación: "No utilicemos un lenguaje tan grave como decir 'agredir'. No hay nadie agresión, nadie agrede. Hay enfrentamientos, desencuentros, rivalidad o no entendimiento, pero no agresión", sentenciaba.

Por su parte, Marc Florensa matizó que sus palabras habían sido "una forma de expresarse porque evidentemente nunca han agredido". ·Me refiero a la forma que se dirigen a nosotros", explicaba. Keroseno de nuevo se ponía en pie quejándose de que no puede controlar sus reacciones e ironizaba: "A ver si me voy a tener que poner 8.000 pinchazos como la gente de aquí para que se me quite la expresión".

El consejo de Ion Aramendi a los concursantes

Un poco más tarde, Ion Aramendi percibía que Finito estaba llorando. Él explicó que le había parecido "un juego muy sucio" que Marc hubiese usado ese argumento. A continuación, el presentador volvía a repetir sus palabras pero dándoles un consejo a todos los concursantes.