Ana María Aldón y Marta López no se aguantan y estallan en directo: “Vale ya de hacerte la víctima y de dar pena todo el día”

Ana María está dándolo todo en la casa de ‘GH DÚO’ y ha deleitado a sus compañeros con varias canciones. Marta López cree que su compañera lo hace para llamar la atención y asegura que no le hace gracia y que no le va a reír ninguna de sus actuaciones.

Aunque Ana María Aldón asegura que está siendo ella misma y disfrutando haciendo lo que quiere en la casa de ‘GH DÚO’, como cantando un sinfín de canciones, Marta López opina que su compañera lo hace para llamar la atención: “No te voy a reír las gracias porque no me la haces”, decía Marta, quien también ha asegurado que está harta de “los feos” de Ana María.