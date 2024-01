Anabel Pantoja saca la cara por Asraf tras los posicionamientos de sus compañeros: "¿Manuel pretende que todo el mundo sea como él?"

Gran parte de la casa se posiciona detrás de Asraf Beno para que sea el expulsado de la semana

Asraf reacciona a palabras de sus compañeros y Anabel Pantoja le defiende con uñas y dientes

Las imágenes que los concursantes han visto en directo y han incendiado la casa: "¿Os cuadra con lo que estaban contando Marc y Ana María?"

Durante el debate de 'GH Dúo' los concursantes se han tenido que posicionar por cuál de los nominados prefieren que no continúe en la casa de Guadalix y el más señalado ha sido Asraf Beno.

El primero en posicionarse era Manuel, que no dudaba en ponerse detrás Asraf y dar sus motivos: "Creo que si se va es el que menos voy a notar su ausencia. Hay momentos en los que no me cuadran actitudes suyas". Tras esto llegaba el momento del marido de Isa Pantoja, que se colocaba detrás de Manuel: "Hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Noto mucha vigilancia hacia mí, eso no me está gustando y es el que más conflictos puede generar". Tras las palabras de ambos, la tensión no faltaba entre ellos y es que se decían lo piensan el uno del otro a la cara.

Lucía era la siguiente y daba el nombre de Asraf y los motivos: "Me cae bien, pero es verdad que con los demás estoy todo el día con ellos". Ana María Aldón daba una tregua a Asraf y era la que daba el nombre de Marta López porque tenía que elegir entre los nominados: "Es con la única que he tenido conflictos, no quiero que se vaya, pero si es verdad que tenemos menos trato y algún roce que otro".

Pero tras esto, Marc Florensa también se ponía detrás de Asraf: "No quiero que se vaya, pero me dolería infinitamente que se fueran los demás. Es por mal menor, pero está siendo un descubrimiento para mí". Como también Mayka daba el nombre de su compañero: "La sensación que tengo con Asraf es que tengo que medir las palabras con él porque se toma las cosas muy a lo personal, tengo que llevar cuidado porque se lo toma mal". Algo que este no negaba: "A lo mejor me afectan cosas que no deberían. Lo he pensado muchas veces eso, pero soy así". Y, en medio de todo esto, Elena se ponía tras Marc Florensa porque no entiende mucho la relación que tiene con Ana María Aldón.

Asraf explicaba cómo se tomaba que gran parte de la casa prefiriese que se fuera de la casa: "Agradable no es, ojalá no se posicionara nadie detrás de mí, pero es su opinión, espero que puedan cambiarla e intentaré cambiar en no tomarme las cosas tan a pecho. No es de buen gusto que se pongan detrás de tu foto".

Y es que Efrén también daba el nombre de Asraf como su favorito para que abandone el concurso: "No tengo nada con él, es un tío estupendo, pero es el que menos me dolería que se fuera en estos momentos".

Sim embargo, Keroseno se ponía detrás de Marc Florensa porque, aunque tiene más conversación con él, quiere ver a Ana María Aldón por separado concursando. Nombre con el que coincidía Ivana Icardi: "No me gusta su relación tóxica con Ana María y prefiero tenerla aquí solita". Comentario que desataba un cruce de reproches entre ella y Marc. Y por último, Marta López se ponía detrás de Manuel porque, aunque le está descubriendo y le cae fenomenal, es el que preferiría que se fuera, además decía unas bonitas palabras para Asraf: "Eres un tío maravilloso, no te vengas abajo, no lo pases mal".

Anabel Pantoja defiende a Asraf en el plató

Tras ver esto, Anabel Pantoja se mostraba muy de acuerdo con la libertad de expresión y que cada uno diga lo que piensa, pero no entendía la actitud de Manuel: "¿Pretende que todo el mundo sea como es él?". Y sacaba la cara por Asraf: "No se tiene que premiar siempre un cotilleo, pero ha dicho lo que siente, lo que le molesta".

"Es el mueble de la edición, no sabe ni dónde está. Tienes que mojarte y no lo hace ni en los posicionamientos", entonaba Kiko Jiménez, algo que hacía reaccionar a Anabel: "Está muy feo que digas el tema de mueble porque le estás faltando el respeto al equipo. Está concursando a su manera".