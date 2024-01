Las imágenes que los concursantes han visto en directo y han incendiado la casa: "¿Os cuadra con lo que estaban contando Marc y Ana María?"

Las versiones de Ana María Aldón y Marc Florensa sobre lo ocurrido en la nominación no tenían nada que ver y provocaban discusiones en la casa

Durante el debate de 'GH Dúo' todos han podido ver lo que realmente sucedió y han reaccionado ante las imágenes

Gema Aldón reacciona a la decisión de Marc Florensa ante la nominación

Las nominaciones del pasado jueves en las que las parejas y el trío tuvieron que decidir quién se salvaban y quién se quedaba nominado han traído cola y si no que se lo digan a Marc Florensa.

Las versiones de lo que pasó dentro de la sala de nominación no coincidían. Mayka recriminaba a Marc las palabras que había dicho tras este momento que tuvo que vivir con Ana María Aldón en el que él terminó decidiendo quedarse como nominado: “Has dicho en la piscina que Ana María te dio a elegir entre salir los dos o tú solo”. Algo que este negaba completamente, pese a que Mayka afirmaba, muy segura, de lo que había escuchado de Florensa.

Momento en el que Aldón saltaba en defensa de Marc y Mayka no se lo podía creer: “Anda, falsos”. “Yo lo que quiero decir es que quiero disfrutar”, reaccionaba Ana María. Y saltaba una gran tensión entre Mayka y Marc durante la fiesta: “Hablo de lo que me da la gana, igual que tú lo haces de toda la casa”. Donde algunos de sus compañeros intervenían para que ambos se tranquilizasen.

Ante las dudas de lo que Marc había dicho sobre la nominación ante Ana María y las tensiones que esto generaba en la casa, Ion Aramendi durante el debate conectaba con la casa en directo y les decía algo: "Tranquilos, vais a poder ver lo que pasó el jueves, quién dice la verdad, quién miente y salir de dudas".

Los concursantes ven las imágenes de las nominaciones

Todos, desde el salón, podían ver las imágenes de todo lo que ocurrió en la nominación entre todas las parejas y el trío, incluído el momento de Ana María y Marc Florensa. "Yo no me quiero ir", decían ambos y Ana María se lo recalcaba a su compañero: "Venga, Marc, que no me quiero ir". Y, finalmente, él decidía salvar a Aldón y meterse él en la nominación.

"¿Os cuadra esta versión con lo que estaba contando Marc o Ana María?", preguntaba Ion Aramendi a la casa. Mayka opinaba sobre esto: "Aunque no lo haya dicho la presión la he visto igualmente, estaba: 'No me quiero ir', al final no le ha quedado otra que ponerse". "Yo decidí hacerlo", aclaraba Marc, pero sus compañeros seguían pensando lo mismo.